Si intitola 'Giacomo Matteotti.

Cronaca di un'infamia' l'incontro promosso da Pisa university press, casa editrice dell'Ateneo di Pisa, alla fiera nazionale della piccola e media editoria Più Libri Più Liberi che si apre il 6 dicembre a La Nuvola a Roma. L'appuntamento è per il 10 dicembre alle 19 (Sala Polaris): sarà presentato il libro 'Giacomo Matteotti. Ritratto per immagini' (Pisa university press), a cura di Stefano Caretti e Maurizio Degl'Innocenti.

Insieme agli autori interverrà l'attrice Valentina Lodovini che darà voce alle lettere che la moglie Velia scriveva all'amato Giacomo. Modera l'incontro la giornalista Gianna Fregonara.

'Giacomo Matteotti. Ritratto per immagini' è una rilettura della vita umana e politica di Giacomo Matteotti costruita attraverso più di 400 immagini, molte delle quali inedite. Un 'ritratto' al di là ogni visione stereotipata che restituisce la figura di un uomo premuroso con la moglie e i figli, colto, curioso, amante della vita. Il privato ha una sfera propria, distinta ma non estranea a quella pubblico e questo perché, per Matteotti, la cura del bene comune è una scelta di vita, vissuta con passione e dedizione. Ne esce una nuova immagine del militante e del politico.

Il volume di Stefano Caretti e Maurizio Degl'Innocenti, il primo ordinario di storia contemporanea e presidente del Centro studi e documentazione Sandro Pertini, il secondo presidente della Fondazione di studi storici Filippo Turati e del Comitato nazionale per la celebrazione della morte di Giacomo Matteotti, "ha uno scopo altamente divulgativo ed è dedicato alle nuove generazioni" spiega l'Università di Pisa.



