Al Centro Onesti è il 'Graduation Day' di Luiss e Sport e Salute

Lo sport e la formazione unite in un binomio sempre più saldo. Si è svolto il Graduation Day del corso Executive programme di management sportivo, organizzato dalla Luiss Business School e dalla Scuola dello Sport di Sport e Salute S.p.A. Alla cerimonia di consegna dei diplomi presso l'Aula 6 del Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti, conclusa con la foto di rito e il lancio del tocco da parte degli studenti, sono intervenuti, tra gli altri, il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, il presidente della Luiss Business School, Luigi Abete, l'Associate Dean education & partnership della Luiss business school Enzo Peruffo, il direttore di Sport Impact, Rossana Ciuffetti, la responsabile della Scuola dello Sport, Donatella Minelli, e l'ex stella del nuoto italiano, oggi legend di Sport e Salute, Alessia Filippi.

"Sono felice e orgoglioso di partecipare a questa giornata - ha detto Mezzaroma -. La Scuola dello Sport è un vanto per Sport e Salute e costituisce una delle linee di sviluppo strategico su cui punta la società. In quest'ottica si inserisce anche la collaborazione ormai pluriennale con una eccellenza nazionale come la Scuola di business della Luiss. Nel sistema sportivo c'è bisogno di grande professionalità e managerialità. E in questo Sport e Salute può fornire una formazione eccellente. Lo sport è un settore in crescita ma per lavorarci occorrono preparazione e formazione approfondite e adeguate".

Il presidente della Luiss Business School, Luigi Abete, ha ricordato che "l'attività di studio e di formazione è essenziale per incrementare le proprie competenze" e che "il corso in questione si inserisce una progetto di più ampio respiro di 'Dual Career', pensato per coniugare l'impegno sportivo di alto livello con quello dello studio". Parole condivise anche da Alessia Filippi, ex campionessa di nuoto: "Il gioco di squadra è fondamentale nello sport e nella vita di tutti i giorni, compreso lo studio e la formazione - ha sottolineato la Legend di Sport e Salute -. Per raggiungere gli obiettivi bisogna allenarsi, fare dei sacrifici, essere costanti ed impegnarsi, e occorre avere una flessibilità mentale. Lo sport e lo studio devono andare di pari passo".



