Abusi durante finti casting, condannato a 11 anni e 9 mesi

Organizzava finti provini e casting per film inesistenti, attirando giovani aspiranti attrici, ignare di tutto, di cui poi abusava. Per questo Claudio Marini, 51 anni, è stato condannato a Roma ad 11 anni e 9 mesi per violenza sessuale ai danni di 8 ragazze. Per questa vicenda l'imputato, che si spacciava per regista, venne arrestato dai carabinieri nell'agosto del 2020 ed è tornato libero durante il processo per scadenza termini.

Il modus operandi era seriale: Marini, con la scusa di provare alcune scene, portava le ragazze nella propria abitazione e li avvenivano gli abusi. Per l'imputato la Procura aveva sollecitato una condanna a 9 anni. Il procedimento è nato dopo la denuncia presentata da una delle vittime.



