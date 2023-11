Viterbo, Il quartiere Santa Barbara avrà la sua scuola

"Oggi siamo qui per iniziare a chiudere una delle ferite più profonde di questa città". Così, la sindaca di Viterbo, Chiara Frontini, questa mattina, quando ha annunciato l'inizio dei lavori per il completamento della scuola per l'infanzia, del quartiere viterbese Santa Barbara.

La scuola Boat, questo il suo nome, versa in condizioni di totale abbandono da ormai 10 anni.

"Questo è un quartiere che conta più di 12mila abitanti e che da tempo sconta l'assenza di servizi educativi - ha continuato Frontini - per questo ci siamo impegnati per completare questa struttura che gli abitanti aspettano da 10 anni.

La nostra amministrazione - ha concluso - punta alla realizzazione della città "da 15 minuti" cioè quella città dove i servizi per gli abitanti sono a portata di un quarto d'ora." I lavori annunciati questa mattina comprendono: la realizzazione del muro perimetrale di contenimento della struttura, Il cappotto termico per l'intero stabile, il controsoffitto interno e la sostituzione di alcuni tramezzi, ormai deteriorati dopo anni di fermo lavori.

"Puntiamo ad ultimare i lavori in 450 giorni - ha spiegato l'assessore ai lavori pubblici, Stefano Floris - e una volta ultimata, ospiterà 6 sezioni per un totale di alunni che, oscillerà tra i 120 e i 180.

Sarà pronta per l'anno scolastico 2025-26".



