Satira politica, mostra a 10 anni dalla morte di Andreotti

"Il ruolo del vignettista satirico è quello di far riflettere su alcuni aspetti del personaggio protagonista o dei fatti. Tramite l'ironia e il paradosso si possono presentare certe verità di cui il giornalista non può scrivere". Sono le parole di Emilio Giannelli, autore satirico presente con altri 50 artisti nella mostra 'L'Insostenibile leggerezza dell'estero: Satira Politica 1950 - 1991", allestita a Palazzo Baldassini dal 4 al 20 dicembre. L'esposizione, realizzata dall'Istituto Luigi Sturzo e dalla Fondazione Hanns Seidel Italia/Vaticano, ospita 130 vignette che vogliono raccontare 40 anni di storia politica internazionale attraverso la satira politica. Le vignette provengono dall'archivio Giulio Andreotti, a 10 anni dalla sua scomparsa, e sono divise in quattro capitoli tematici: 'Blocco occidentale e blocco sovietico', 'Crisi internazionali', 'Diplomazia senza confini' e 'L'Europa' per narrare le scelte dell'Italia in politica estera evidenziando gli avvenimenti, i rapporti tra Stati, i comportamenti e i difetti dei politici. Si tratta di un nucleo documentario che testimonia come la storia possa essere narrata anche attraverso la rappresentazione caricaturale dei suoi personaggi più influenti. La mostra è aperta da lunedì a venerdì, dalle 10 alle 18, e organizza anche visite guidate il 4, il 7, il 14 e il 19 dicembre.



