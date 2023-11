Roma e Fiorentina passano il turno rispettivamente in Europa e Conference League al termine della quinta giornata, ma mentre i giallorossi pareggiano 1-1 col Servette a Ginevra e si vedono superati in classifica dallo Slavia Praga per l'accesso diretto agli ottavi, i viola si prendono il primo posto battendo 2-1 in casa il Genk. Decisiva l'ultima giornata per definire il primato in classifica nei gironi.



