Roma: dg Ama,'affronteremo il Natale, con sindacati c'è dialogo'

"Il Natale? Credo che anche quest'anno l'affronteremo come ogni anno, con i nostri dipendenti che danno il meglio sulla strada e aiutano la città a essere sempre più bella". Lo ha detto il dg di Ama Alessandro Filippi, intervistato stamattina a Buongiorno Regione del Tgr Rai. "Natale arriva ogni anno, e ogni anno è 'straordinario' - ha detto ancora - L'8 dicembre ci sarà una presenza significativa in città, è come se tuta la città di Bologna per tre giorni si sposti su Roma. Ama mette sempre in campo tutte le azioni e anche il dialogo coi sindacati sta proseguendo con reciproca attenzione" ha aggiunto facendo riferimento alla trattativa rispetto ai bonus festivi.

In città, ha spiegato il dirigente, "la situazione si sta normalizzando. A luglio abbiamo avuto una crisi legata a una carenza di mezzi. Siamo intervenuti e ora siamo a una disponibilità del parco veicoli attorno al 70%. Questo ci sta permettendo di regolarizzare la raccolta. Inoltre abbiamo realizzato una serie di progetti specifici: quello sulle scuole, che ci ha permesso di arrivare a inizio settembre a oltre 1400 plessi. Poi le foglie: già a fine ottobre oltre 400 tonnellate raccolte. Il nostro equilibrio è sempre precario ma si sta normalizzando la situazione, attendendo il Natale. Quest'anno l'azienda - ha detto inoltre - avrà assunto quasi mille dipendenti nuovi, insieme ad alcune uscite, circa 400: un saldo positivo importante. Un cambio generazionale che ci permette di unire all'esperienza anche una nuova leva che andrà ad aiutarci sulla strada, nel lavoro duro su Ama".

Filippi infine si è detto soddisfatto del bilancio della raccolta dei rifiuti ingombranti: "Un bilancio ottimo: quest'anno chiudiamo con questa ultima, per ora, domenica - ha spiegato - con 1.500 tonnellate di rifiuti raccolti. Questo per noi è molto importante perché permette di limitare il problema dell'abbandono indiscriminato degli ingombranti, che deriva anche dalla scarsa attenzione di molti alle possibilità che vengono date" di smaltirli correttamente: "Le opportunità invece ci sono" ha concluso il manager.



