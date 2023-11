Secondo il report fornito dai centri vaccinali, aggiornato a questa mattina, le vaccinazioni sono quasi un milione tra i cittadini e il personale sanitario.

Nel dettaglio, le dosi somministrate sono state quasi 935mila per l'antinfluenzale e circa 59mila per l'anti Covid.

È quanto comunica la Regione Lazio in una nota.



