La Bibbia dei Testimoni di Geova accessibile a sordi e ciechi

Il 3 dicembre 2023 nelle nazioni di tutto il mondo si celebra la Giornata delle persone con disabilità. Secondo l'Oms nel mondo una persona su 6 convive con una grave disabilità, che può includere demenza, cecità, perdita di un arto o paralisi. L'Oms spiega che le disuguaglianze sanitarie sono la conseguenza delle condizioni ingiuste affrontate dalle persone con disabilità.

"Purtroppo non è una novità che le persone disabili vengano sfruttate e maltrattate", ha detto Alessandro Bertini, portavoce dei Testimoni di Geova. "Nella Bibbia troviamo delle norme a tutela delle persone svantaggiate che incoraggiano a trattare tutti con dignità. Queste norme di condotta sono fondamentali per chi si ritiene cristiano".

L'opera di insegnamento della Bibbia svolta in tutto il mondo dai Testimoni di Geova mette in risalto un messaggio di speranza: un giorno le disabilità non ci saranno più. Le loro pubblicazioni sono disponibili anche in lingua dei segni per i sordi e in formati per ipovedenti e ciechi.

"All'età di 13 anni ho avuto un trapianto delle cornee ma da alcuni anni ormai sono ipovedente", ha detto Gennaro, che è testimone di Geova. "Per un ipovedente non è facile far capire agli altri le difficoltà che incontra. Si vive con la paura di perdere quel poco di vista che rimane e ci si chiede costantemente quando si diventerà ciechi. Le pubblicazioni per ipovedenti e ciechi basate sulla Bibbia mi incoraggiano molto perché mi ricordano che Dio ha cura di chi è disabile. Il libro di Isaia parla di un tempo futuro in cui i ciechi vedranno di nuovo e gli zoppi cammineranno di nuovo. Sono felice di condividere questo messaggio con tutti quelli che come me soffrono a causa di una disabilità".

I testimoni di Geova mettono a disposizione sul loro sito jw.org anche suggerimenti pratici su come affrontare le sfide legate alle disabilità. La sezione del sito intitolata "Convivere con una disabilità" contiene numerosi articoli e video che raccontano le esperienze di persone che hanno trovato uno scopo nella vita nonostante la loro disabilità.



