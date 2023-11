Forno al centro di Roma con lavoratori in nero, anche 89enne

Un forno con pasticceria del centro storico di Roma impiegava tutti lavoratori in nero, compresa una donna di 89 anni addetta alla cassa. E' quanto hanno accertato gli ispettori del lavoro che hanno sospeso l'attività anche per mancanza di sicurezza.

L'organo di vigilanza ha accertato che tutto il personale lavorava da diversi anni totalmente in nero, senza alcuna tutela economica e assicurativa e in assenza di un'adeguata formazione in materia di salute e sicurezza. Tra il personale in nero è stata trovata intenta a svolgere le mansioni di cassiera una donna di 89 anni.

Nei confronti dell'azienda sono stati adottati i provvedimenti di sospensione dell'attività, sia per il superamento della soglia di lavoro nero sia per la totale assenza dell'adozione delle misure in materia di sicurezza.

Dai primi riscontri effettuati sulle banche dati Inps e Inail sarebbe emerso che l'azienda pur esercitando l'attività da alcuni anni non avrebbe attivato alcuna posizione contributiva.





