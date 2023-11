Controlli interforze nell'area della stazione Termini, 8 arresti

Nuova operazione interforze 'Alto Impatto' nella zona della stazione Termini a Roma. Il bilancio è di 1778 persone controllate e 497 veicoli, 12 esercizi pubblici ispezionati, con la contestazione di 9 violazioni amministrative. Sono state inoltre arrestate 8 persone per i reati di spaccio, furto aggravato, porto oggetti atti ad offendere, 10 persone sono state denunciate in stato di libertà e 11 persone, che hanno violato il divieto di stazionamento, hanno ricevuto un ordine di allontanamento.

L'operazione è scattata nella serata di ieri, nell'area della stazione ferroviaria, recependo le indicazioni del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura e seguite da un Tavolo Tecnico in Questura.

Impiegati equipaggi della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia locale. L'obiettivo, si legge in una nota, è di "innalzare la percezione di sicurezza avvertita in quell'area, soprattutto a ridosso delle imminenti festività, che faranno incrementare considerevolmente il numero delle persone che normalmente gravitano intorno al principale scalo ferroviario della capitale".



