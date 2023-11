Camion si ribalta in A1, strada invasa da balle di fieno

Si sono formati fino a quattro chilometri di coda questa mattina nel tratto di autostrada tra i caselli di Frosinone e Ferentino, lungo le corsie che portano a Sud. Il tutto a causa di un autotreno che trasportava fieno e si è rovesciato sul lato sinistro della strada perdendo il carico finito così sull'asfalto.

È accaduto intorno alle 8 di questa mattina. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Frosinone insieme ai Vigili del Fuoco, al personale di Autostrade ed al personale sanitario del 118 che ha soccorso il conducente del mezzo e sua moglie che viaggiava al suo fianco. Entrambi sono rimasti feriti, in maniera più grave la donna al punto che è stato necessario il suo trasferimento in una struttura della Capitale.

Gli uomini del vice questore Stefano Macarra stanno effettuando tutti i rilievi necessari per risalire alle cause dell'incidente.



