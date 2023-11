A via Condotti le luci di Natale,effetto scenico anche di giorno

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri è intervenuto questa sera alla cerimonia di accensione delle luminarie natalizie di via Condotti. Con Gualtieri l'assessore al Turismo Alessandro Onorato, il presidente dell'Associazione di via Condotti Giovanni Battistoni e Raffaele Fusilli, ad di di Renault Italia che ha realizzato le luminarie.

L'installazione luminosa, che copre anche via Bocca di Leone, via Mario de' Fiori e via Belsiana, è stata realizzata all'insegna della sostenibilità, ed è concepita per avere un effetto scenico sia di giorno che di notte.

Nelle ore diurne la luce del sole si riflette sulla superficie dei diamanti creando un gioco di luci e rifrazioni, mentre durante la notte le gemme si accendono di luci suggestive e spettacolari.

"Per la prima volta chi illumina il centro finanzia gli addobbi in periferia. Iniziamo oggi con Renault, che accende con i colori e le atmosfere del Natale via dei Condotti e dalla prossima settimana, come legacy, installerà in 10 piazze dei quartieri di Roma dieci alberi alti 6 metri, ecologici e con luce a Led. Da Ostia a Bastogi, dal Pigneto all'Infernetto, da San Basilio a Torre Spaccata, da Tor de' Cenci a Tor Marancia, da Villa Lazzaroni a via dei Romanisti", ha annunciato l'assessore al Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato.

"Parliamo di zone non centrali, dove volevamo arrivare per portare bellezza e l'atmosfera di festa - aggiunge - Non solo il centro sarà bellissimo, ma anche tante altre zone di Roma in maniera tale da regalare un Natale luminoso e bello anche alle famiglie e ai bambini di altri quadranti della città. Siamo grati all'associazione via dei Condotti per la collaborazione e ringraziamo Renault per aver sposato e finanziato la nostra proposta inclusiva e solidale".

Ecco l'elenco degli alberi: Municipio III, via Carlo Ludovico Bragaglia / incrocio via Franco Fabbrizi; Municipio IV, piazza Gaspare Ambrosini; Municipio V, via del Pigneto; Municipio VII, via Marcio Rutilio / angolo via dei Romanisti; Municipio VII, piazza Aruleno Celio Sabino; Municipio VII, villa Lazzaroni; Municipio VIII, via di Grotta Perfetta; Municipio X, piazza San Leonardo da Porto Maurizio; Municipio X, Via Wolf Ferrari angolo via Scontrino.



