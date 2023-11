Viterbo, sarà un Natale luminoso anche nelle frazioni

Questa mattina nella sala D'Ercole del Comune di Viterboo la presentazione del nuovo programma per i festeggiamenti negli ex Comuni, ora frazioni del capoluogo.

"Stiamo portando alla luce il nostro programma - ha spiegato l'assessora al decentramento, Katia Scardozzi - che prevede di mettere in risalto le frazioni e dargli autonomia. Una strada che abbiamo deciso di intraprendere per far diventare sempre più belli gli ex Comuni, e sempre più partecipata la loro vita.

Siamo all'inizio di un grande viaggio che speriamo porti ad un grande traguardo. Questa riscoperta delle frazioni - ha concluso - inizia con un esperimento, quello del Natale organizzato dalle Pro loco. Ed è sicuramente partito con il piede giusto".

L'iniziativa, prevede che le frazioni di Viterbo: San Martino al Cimino, Roccalvecce, Sant'Angelo, Bagnaia per questo Natale organizzino un cartellone per gli eventi natalizi, in autonomia.

A fare da tramite tra l'amministrazione comunale e le frazioni, appunto le Pro loco.

Nel cartellone presentato oggi, eventi natalizi di tutti i tipi, tra cui: concerti gospel, apparizioni di babbo natale, e perfino un babbo natale trampoliere. Grande novità, dopo molti anni, l'illuminazione natalizia anche a copertura delle frazioni.

"Dopo molti anni finalmente illumineremo la via con le caratteristiche "casette a schiera"- ha spiegato la presidente della Pro loco di San Martino, Elisa Turchetti - le case furono costruite per volontà della principessa, Donna Olimpia Maidalchini. purtroppo da anni per natale la via era spenta, finalmente porteremo la luce anche lì."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA