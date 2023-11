Riqualificazione di piazzale di Porta Pia, cantieri nel 2024

È stato presentato oggi dall'assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, il progetto di riqualificazione urbana del piazzale di Porta Pia e via Nomentana. I lavori interesseranno la viabilità, gli attraversamenti, la ciclabilità, gli stalli dei mezzi Atac, la nuova disciplina dei parcheggi e la creazione di un'area pedonale. Lo rende noto il Campidoglio. I fondi necessari alla realizzazione sono già stati inseriti nel bilancio comunale e la progettazione definitiva e la successiva cantierizzazione avverrà nella prima metà del 2024.

Gli interventi previsti sono: tombamento degli accessi al sottopasso di via Nomentana; realizzazione di nuovo attraversamento pedonale; realizzazione di box di fermata per accodamento di almeno 2 mezzi Atac lato opposto al Ministero; completa riorganizzazione degli spazi di sosta e dei cigli dello spartitraffico di via Nomentana, con arretramento dell'attuale varco di ritorno; aggancio della pista ciclabile Nomentana a viale del Policlinico; miglioramento e ampliamento della fermata lato Ministero; realizzazione di un'ampia area pedonale pavimentata sul lato nord del piazzale di Porta Pia; sistemazione dell'uscita di via Ancona; calibrazione dell'attestamento di via Nomentana su corso d'Italia.

Il presidente della Commissione Lavori pubblici di Roma Capitale Antonio Stampete ha illustrato la delibera sul riassetto dell'area contigua a Piazza Fiume, che interesserà anche Corso Italia. La piazza non dovrà più solo essere "una strada attraversata dalle auto, ma diventare un luogo dove passeggiare, attraversare, transitare e stazionare non debba essere difficile se non sgradevole. Gli interventi previsti riguarderanno, oltre agli interventi su attraversamenti e aree pedonali, anche una nuova disciplina del traffico che stiamo studiando con il Dipartimento della Mobilità".



