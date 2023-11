Gualtieri, 'Roma può andare avanti anche senza Expo 2030'

"Roma può andare avanti anche senza Expo. Non abbiamo mai basato lo sviluppo della città su Expo e tutti i progetti vanno avanti". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri a margine di una iniziativa in Campidoglio. "Senza dubbio il lavoro per Expo ci lascia un dossier importante e un progetto bellissimo - aggiunge - Che noi, nelle forme compatibili per l'assenza dell'evento, vogliamo cercare di non sprecare ma anzi valorizzare. Parleremo con il Governo e la Regione per capire cosa si può realizzare. Le Vele, ad esempio, si metteranno in sicurezza con il Giubileo e saranno fruibili.

Il nostro piano Next generation Rome da 13 miliardi prescindeva da Expo, che sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Ma non abbiamo mai legato all'Esposizione alcuno tra i progetti di sviluppo della città. Guardiamo avanti anche se è prematuro parlare dei dettagli e delle fonti di finanziamento". "Fortunatamente per Roma Expo non è una questione esistenziale - ha concluso il sindaco - Sarebbe stata una cosa bella ma Roma ce la può fare anche senza. Sarebbe stato sbagliato basare tutto questo su un evento per definizione imponderabile".



