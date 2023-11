Diffamazione Sgarbi a ex sovrintendente Roma, processo a Enna

Vittorio Sgarbi è a processo a Enna per diffamazione aggravata su denuncia presentata, nel 2017, dall'allora Sovrintendente ai Beni culturali di Roma, Francesco Prosperetti. Il Tribunale monocratico, presieduto dal giudice Chiara Blandino, ritenendo fondata la richiesta di incompetenza territoriale avanzata dai difensori del critico d'arte, gli avvocati Giampaolo Cicconi e Giovanni Di Giovanni, ha trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione e aggiornato il processo al prossimo 15 maggio. Al centro del procedimento le dichiarazioni di Sgarbi al quotidiano 'QN Nazionale - Carlino - Giorno' sulla morte di un turista spagnolo nella Basilica Santa Maria Maggiore di Roma perché colpito da un peduccio staccatosi dal soffitto. "Il ministro ai Beni culturali - affermò il critico d'arte, secondo quanto si legge nel decreto di citazione a giudizio della Procura di Enna - provvederà a un intervento di massima urgenza con la stessa solerzia con cui ha lasciato abbattere il villino Naselli a Roma, affidandosi a un Sovrintendente infedele e traditore".

L'iter giudiziario del procedimento parte da Roma dove il sovrintendente aveva presentato la querela, oltre che al quotidiano anche per interventi di Sgarbi a trasmissioni de La7, prima a 'Otto e mezzo' e poi a 'Non è l'arena', oltre che con video su Facebook e Youtube che erano antecedenti di diversi giorni rispetto all'articolo apparso sul quotidiano. A Roma la querela sul Qn viene stralciata e mandata a Bologna, dove ha sede il quotidiano, ma il giudice, su eccezione della difesa, si è dichiarato incompetente e ha trasmesso il fascicolo al Tribunale dove l'indagato aveva la residenza anagrafica e quella di Sgarbi nel 2017 era nell'Ennese per esigenze politiche.

I legali del critico d'arte, gli avvocati Cicconi e Di Giovanni, hanno contestato l'incompetenza territoriale a Enna, ritenendola radicata a Roma e hanno chiesto al Tribunale di dichiararsi tale o, in subordine, di rimettere la questione alla Corte di Cassazione. La decisione degli Ermellini è attesa entro il prossimo maggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA