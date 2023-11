Viterbo, scolari scrittori per raccontare la storia locale

Si chiama "Viaggi nella storia" ed è un progetto che vedrà gli allievi di alcune scuole di Viterbo, impegnati nella stesura di un romanzo basato sulla storia del territorio della Tuscia.

A calarsi nei panni dei novelli scrittori, gli studenti delle scuole medie, Tecchi e Carmine di Viterbo e Canevari della frazione di San Martino al Cimino.

Il progetto, promosso dall'assessorato alla cultura del Comune di Viterbo, su proposta dell'associazione Cultura e Risorse, si avvale della collaborazione con la banca Bper.

La presentazione, questa mattina, nella sala Regia del Comune di Viterbo.

"L'idea di far conoscere il territorio - ha spiegato l'assessora agli ex Comuni; Katia Scardozzi - è vincente.

I ragazzi sono il nostro bene più prezioso, e il nostro futuro, e chi meglio di loro può scrivere del passato della nostra terra? Dobbiamo far conoscere e prendere possesso del territorio soprattutto ai ragazzi, perché qui sta il loro futuro, e sarà loro, il compito di tramandare la nostra storia." Questa mattina alla presentazione, anche l'assessora Rosanna Gilberto, la consigliera d'opposizione Laura Allegrini, il presidente dell'associazione Cultura e Risorse Gianfabio Scaramucci, il responsabile Private Lazio Banca Bper Alessandro Icolaro e i dirigenti scolastici Paolo Fatiganti e Anna grazia Pieragostini.



