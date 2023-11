Ultimo ciak per il nuovo film di Moro e de Leonardis

Ultimo ciak a Roma per Martedì e Venerdì, la seconda opera diretta da Fabrizio Moro e Alessio de Leonardis con Edoardo Pesce e Rosa Diletta Rossi nel cast. Le riprese del film, che segna il ritorno dietro la macchina da presa del cantautore a un anno dal debutto cinematografico con l'apprezzata opera prima Ghiaccio, termineranno venerdì 1 dicembre. Prodotto da Francesca Verdini e sceneggiato dagli stessi registi, Martedì e Venerdì ha per protagonista Edoardo Pesce, affiancato da Rosa Diletta Rossi, che interpreta Marino, un uomo stretto tra le difficoltà economiche e quelle familiari, che lo spingono ad unirsi alla banda di un amico criminale. Quanto riuscirà a mantenere segreta alla sua ex moglie la sua doppia vita? Quanto la sua 'nuova attività' metterà in bilico il rapporto con sua figlia? Nel cast anche Pier Giorgio Bellocchio, Giorgio Caputo, Adamo Dionisi, Mirko Frezza e la giovane Aurora Menenti. Martedì e Venerdì è una produzione La Casa Rossa con Rai Cinema. Dopo il progetto pilota di 'eco-set' sperimentato con Ghiaccio, Martedì e Venerdì è tra l'altro il secondo lungometraggio realizzato da La Casa Rossa applicando, nel corso delle riprese, un protocollo green, certificato dall'ente RINA, che porterà ad abbattere l'inquinamento sui set.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA