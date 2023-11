Scaloni, la Lazio? ho giocato poco ma la porto nel cuore

Lionel Scaloni futuro allenatore della Lazio? In Argentina se ne parla, e c'è chi ha ipotizzato, viste anche le recenti parole del ct campione del mondo che ha ventilato un addio alla panchina dell'Albiceleste, un possibile arrivo immediato in caso di esonero o dimissioni di Maurizio Sarri.

Al momento però l'ex giocatore del club che ha sede a Formello, dove ha trascorso cinque anni indossando anche la fascia da capitano, sembra intenzionato a non lasciare Maiorca, dove vive, e a chiarire la situazione con i vertici dell'Afa, la federcalcio del suo paese.

Intervenuto ai microfoni della Radio Serie A all'interno della trasmissione Bobo Tv, il ct dell'Argentina ha parlato della possibilità di guidare la Lazio assieme al suo ex compagno in biancoceleste Cristian Brocchi, il quale, scherzando, gli ha chiesto di andare insieme ad allenare a Formello: "Quando smetti di allenare l'Argentina andiamo io e te ad allenare la Lazio", ha detto Brocchi a Scaloni. La risposta del ct: "La Lazio la porto nel cuore, anche se quando siamo arrivati io e Brocchi non viveva un momento bellissimo, ora è più forte. Noi comunque abbiamo vinto tre trofei - ha sottolineato Scaloni -. Io ho giocato pochissimo ma la porto nel cuore. Per me è un piacere vedere 'Brocco', gli voglio benissimo, è una grande persona e lo stimo molto. Quando succedono le cose belle e ti scrive un amico è bellissimo. Noi argentini siamo italiani che parlano spagnolo".



