Premio Le Città delle Donne a Chiara Valerio e Asia Argento

Asia Argento, attrice, regista e musicista, simbolo italiano del Movimento #MeToo e Chiara Valerio, intellettuale, scrittrice e curatrice della Fiera Più Libri Più Liberi, che ha deciso di dedicare l'edizione 2023 alla memoria di Giulia Cecchettin: sono tra le personalità femminili che riceveranno il Premio Le Città delle Donne 2023.

Un riconoscimento postumo anche all'autrice Premio Strega 2023 Ada D'Adamo e riconoscimenti a Francesca Barbi Marinetti, all'attrice Mariagrazia Cucinotta, alle scrittrici Viola Di Grado, Donatella Di Pietrantonio e Antonella Lattanzi; a Maria Antonietta Farina Coscioni, presidente dell'Istituto Luca Coscioni; all'imprenditrice Mariastella Giorlandino, presidentessa e fondatrice dal 1996 della Fondazione Artemisia; all'avvocata Eleonora Mattia, consigliera del Partito Democratico presso il Consiglio Regionale del Lazio; a Donatella Pandimiglio, cantante, attrice, docente, vocal coach, regista e autrice; a Paola Passarelli, direttrice della Direzione Generale Biblioteche e diritto d'autore del ministero della Cultura; a Cetta Petrollo Pagliarani, poeta, autrice e responsabile della Biblioteca Elio Pagliarani e presidente dell'Associazione Letteraria Premio Nazionale Elio Pagliarani e ad Alfonsina Russo, direttrice generale del Parco Archeologico del Colosseo. Una menzione speciale a Serafina Lentini, direttrice generale di azienda, manager, impegnata nelle energie alternative.

I premi saranno consegnati da Mariagloria Fontana, direttrice del premio, e dal presidente della commissione Cultura della Camera, Federico Mollicone, venerdì 1 dicembre alle ore 18 al Tempio di Vibia e Adriano, in Piazza di Pietra a Roma. Alla premiazione, a consegnare i riconoscimenti anche l'assessore alle Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli e l'Assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotòr. Indetto dal magazine Le città delle donne, il premio torna per il terzo anno consecutivo per volontà della sua direttrice, la giornalista e scrittrice Mariagloria Fontana, e vuole "riconoscere ad alcune personalità femminili contemporanee il ruolo rilevante svolto all'interno del mondo culturale e sociale".



