Insetti ed escrementi di topi in cucina, chiuso ristorante

Chiuso un ristorante a Roma per carenze igienico sanitarie. Gli agenti del V Gruppo Prenestino della polizia locale, durante un sopralluogo congiunto con personale della polizia di Stato, hanno accertato gravi carenze igienico sanitarie in un ristorante in zona Tor Pignattara. In particolare, nella fatiscente cucina sono stati trovati, oltre a grandi quantità di carne surgelata e alimenti in pessimo stato di conservazione, privi di etichettatura e tracciabilità, anche insetti ed escrementi di topo.

Sono state elevate diverse sanzioni amministrative ed è stato richiesto l'immediato intervento dell'Asl, che ha disposto la chiusura del locale.



