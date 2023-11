Delfino trovato morto su spiaggia di Passoscuro

Un delfino è stato trovato morto questa mattina sulla spiaggia di Passoscuro, sul litorale nord di Fiumicino, all'altezza di via Carbonia. A trascinare la carcassa sulla riva la forte mareggiata in corso.

Sul posto il personale dell'Ufficio locale marittimo di Fregene, alle dipendenze della Capitaneria di porto di Roma, che ha attivato le procedure per la rimozione e lo smaltimento della carcassa tramite la ditta convenzionata con il Comune.

L'animale è in avanzato stato di decomposizione.



