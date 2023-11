'Contro femminicidi e per Palestina', occupati due licei a Roma

Tra fumogeni rossi, manifesti calati dalle finestre, e bandiere della Palestina occupati a Roma i licei Ripetta e Giorgi Woolf. Gli studenti proseguono con la mobilitazione "per una nuova scuola pubblica; soldi alla scuola non alla guerra; opposizione al minuto di silenzio ipocrita di Valditara, lotta per la liberazione femminile; solidarietà alla Palestina", fa sapere il movimento studentesco Osa. "Di particolare valore è la visione generale che gli studenti del Ripetta danno alla loro protesta, solidarizzando con la Palestina, opponendosi a un governo reazionario come quello attuale", precisano gli studenti parlando anche del tema femminicidio e violenza. "Contro la violenza di genere non staremo zitti e buoni come vorrebbe Valditara, coi suoi minuti di silenzio, ma faremo rumore", dicono i giovani. "Dopo il 17 e il 25 novembre la lotta degli studenti continua!", proseguono i giovani.



