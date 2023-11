Champions: tifosi Celtic, cori 'Bella Ciao' e bandiera Palestina

Una parte della tifoseria del Celtic, la cosiddetta 'Green Brigade', presente con alcuni suoi componenti anche allo stadio Olimpico, nei Distinti sud, per la partita contro la Lazio, è da tempo fortemente politicizzata e, da anni, porta avanti la causa della Palestina. Così anche oggi una bandiera palestinese è comparsa nel settore dei tifosi dei Bhoys, mentre tutti, all'unisono intonavano il coro di 'Bella Ciao', al quale la curva Nord della Lazio ha risposto con dei sonori fischi. Ma quelli del Celtic hanno ripetuto il coro, per poi tornare a seguire la partita in silenzio, sventolando delle bandiere questa volta dell'Irlanda (il club biancoverde rappresenta la componente cattolica di Glasgow).

In occasione della partita di Champions al Celtic Park contro l'Atletico Madrid i tifosi della squadra di casa erano arrivati a comporre sugli spalti perfino un vessillo 'umano' della Palestina, vestendosi con quei colori e poi collocandosi in modo da formare la bandiera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA