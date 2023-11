Champions: Immobile, rispondo in campo alle critiche

"Se quest'anno mi hanno fatto più male la mia precaria condizione fisica o le critiche ricevute? Entrambe le cose. Io sono abituato a rispondere in campo alle critiche che ricevo. Ne ho sempre ricevute tante in carriera, solo che quelle di quest'anno erano un po' diverse, mi hanno fatto male. Non stando bene fisicamente non potevo zittirle". E' lo sfogo a Sky Sport di Ciro Immobile, centravanti e capitano della Lazio, match-winner della sfida di Champions contro il Celtic.



