Champions: Celtic; Rodgers, molto deluso dal risultato

"La sconfitta con la Lazio? Sono molto deluso dal risultato, la prestazione è stata tosta, avremmo voluto qualcosa di più. Nella prima parte abbiamo avuto un buon possesso palla, mentre nella ripresa avremmo dovuto attaccare di più: negli ultimi venti di partita abbiamo perso campo e abbiamo preso gol". Parola di Brendan Rodgers, tecnico del Celtic, in conferenza stampa dopo la sconfitta patita oggi all'Olimpico. "Chi è favorito per finire da primo il girone? L'Atletico Madrid è la squadra con più esperienza e qualità per andare lontano, ma Lazio e Feyenoord sono buoni team", continua il mister.

Questo ko mette la parola fine alla campagna europea dei biancoverdi, ma Rodgers non si dice deluso: "I giocatori hanno dato tutto, ho visto il loro impegno, peccato non andare avanti né in Champions né in Europa League. I giocatori hanno comunque acquisito esperienza".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA