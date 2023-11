'Apparenze', Pirandello a teatro contro la violenza di genere

Dal primo al 3 dicembre, negli spazi della nuova realtà artistica del Teatro Off Studio di Roma, andrà in scena lo spettacolo "Apparenze". Tratto da due atti unici di Luigi Pirandello poco conosciuti, La Morsa (1892) e all'uscita (1916), lo spettacolo parla dell'intreccio tra tre personaggi, da cui emergono relazioni intime segnate da una disfunzione di potere, in cui il possesso si sovrappone all'autonomia individuale, una riflessione su come dei testi scritti più di 100 anni fa risultino così drammaticamente attuali.

Lo spettacolo pur derivando da opere pirandelliane, assume nuova vita grazie all'adattamento di Francesco Carrassi che ne ha curato la regia. La protagonista, Giulia, è interpretata da Oriana Celentano, attrice di teatro e cinema da anni attiva nella sensibilizzazione e diffusione del messaggio contro la violenza di genere. Al suo fianco Ivan Moretti attore e coach per professionisti e Francesco Chiarello, un giovanissimo attore, allievo della Set Studio Academy, Attraverso le parole di uno dei più grandi autori del '900, sorprende constatare che, nonostante i progressi nella lotta per l'uguaglianza di genere, alcuni schemi mentali e comportamentali radicati nel patriarcato, sembrano resistere al trascorrere del tempo. Lo spettacolo, una produzione APS Triangolo Equilatero, Teatro off Studio e Set studio Academy, al suo debutto serale a Roma, è già stato presentato al pubblico giovane in diverse regioni italiane.



