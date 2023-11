A Roma le quattro decadi di Mariano Villalta Lapayés

"La mia pittura è un grido visuale o un silenzio profondo che, a volte, può essere più efficace".

Così scriveva Mariano Villalta Lapayés, artista spagnolo scomparso 40 anni fa e che oggi La Casa di Tela a Roma omaggia con la mostra 'Cuatro DeCada', aperta al pubblico dal 29 novembre al 15 marzo 2024. È il primo progetto postumo, ideato da Patricia Pascual Pérez Zamora e promosso dall'Obra Pia, dedicato alla vita e all'opera di Mariano Villalta.

La mostra è una raccolta antologica che gioca con l'espressione 'Cuatro DeCada', in italiano 'quattro decadi - quattro di ognuno', ed espone quattro elementi per ogni periodo tematico della produzione di Mariano Villalta Lapayés, selezionati appositamente per lo spazio espositivo. Saranno visibili opere note e materiali inediti del poliedrico artista che, giunto a Roma giovanissimo, fu fulcro di quella generazione di artisti, scrittori e intellettuali che attivò il dibattito culturale della città nel secondo dopoguerra.

Nato a Madrid nel 1928, Villalta negli anni Cinquanta era già noto quando Pablo Picasso lo invitò nella sua residenza a Vallauris, in Francia, dove per diversi mesi si dedicarono alla pittura, stringendo un'amicizia destinata a durare tutta la vita. Fu proprio Picasso a consigliargli di recarsi a Roma.

Nella Capitale il giovane pittore vinse due borse di studio, che gli diedero la possibilità di radicarsi nel territorio non soltanto come artista, ma anche come punto di riferimento per la vita sociale. A Roma Mariano Villalta incontrò anche l'amore, Anna Maria Marzi, con la quale visse in piazza dei Satiri 49, nei pressi dello spazio espositivo dove oggi è accolta la mostra a lui dedicata.

Tanti e celebri i personaggi che frequentavano l'artista spagnolo: Sante Monachesi, Giuseppe Ungaretti, Pier Paolo Pasolini, Rafael Alberti, Manolo Mompó e José Ortega, Sergio Selva ed Henry Inlander, con i quali condivideva vita e lavoro.

Nel 1972 il Comune di Roma gli conferì una medaglia d'oro per i meriti artistici.



