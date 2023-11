Us Acli contro violenza donne, Ascani 'sport educa a prevenire'

Una partita da giocare tutti insieme e dove non conta solo partecipare, ma vincere. Affinché il 25 novembre non sia più celebrato come una giornata contro la violenza sulle donne. Con questo spirito l'US Acli scende ancora in campo con lo slogan "cambiare per vincere insieme". Un convegno moderato dalla giornalista Rai Simona Cantoni e andato in scena presso la Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati. I saluti istituzionali sono stati affidati alle parole del vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani: "Abbiamo celebrato insieme il 25 novembre in tante piazze italiane e la speranza che è questo sia l'ultimo anno di un conteggio così drammatico".

Rivolgendosi poi ai ragazzi dei licei "Verne Magellano" e "Istituto della Salle" di Benevento ha detto: "Vi dò un numero affinché possiate capire: una donna su tre, già alla vostra età, ha subito abusi, maltrattamenti o violenze. E' evidente che sia un fenomeno endemico da affrontare con pene severe. Ma questo non basta. E qui si inserisce lo sport, con l'educazione alla prevenzione. Se attraverso lo sport possiamo testimoniare che la cultura del rispetto è vincente, lasceremo a questi ragazzi una consapevolezza in più".

Poi gli interventi del presidente nazionale Us Acli, Damiano Lembo, e della vicepresidente vicaria del Coni, Silvia Salis.

"Il problema è culturale", ha esordito Lembo, puntando poi sull'ingresso in Costituzione della pratica sportiva. Ma per la Salis, "lo sport è ancora un lusso" e "non ancora al centro delle politiche scolastiche". "E laddove la pratica sportiva femminile è più bassa è perché non c'è una condizione di indipendenza economica" ha proseguito la vicepresidente vicaria del Coni.

A seguire l'intervento del presidente della Lega di B, Mauro Balata, che ha ricordato la storia di Franca Viola e sottolineato l'impegno della B nel contrasto alla violenza sulle donne, con la sua campagna applaudita anche dalla Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Per Maria Spena, componente CdA Sport e Salute, invece, è fondamentale che di questo fenomeno se ne parli sempre. "Il fatto che questa giornata non coincida con il 25 novembre è il giusto esempio da dare".



