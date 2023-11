Stabile il mercato trade dei libri fino a novembre 2023

È sostanzialmente stabile, nei primi undici mesi del 2023, l'editoria italiana trade, ovvero vendite di saggistica e narrativa nelle librerie fisiche, online e supermercati. Il valore delle vendite calcolato a prezzo di copertina è pari a 1.283 milioni, in crescita dello 0,3% rispetto all'anno precedente. Le copie vendute sono 85,7 milioni, in calo dell'1,3% sull'anno precedente.

Sono i primi dati del mercato trade che l'Associazione Italiana Editori presenterà il 6 dicembre, nel giorno d'apertura della Fiera nazionale della piccola e media editoria Più Libri più liberi, organizzata da Aie, alla Nuvola di Roma.

L'incontro, in collaborazione con Nielsen BookScan, Il mercato del libro nel 2023: previsioni e confronti tra grandi e piccoli editori, si terrà alle ore 12.00 in Sala Aldus. Dopo l'introduzione del presidente di Aie Innocenzo Cipolletta, interverranno Lorenzo Armando, (presidente Gruppo Piccoli editori di Aie), Isabella Ferretti (66thand2nd), Enrico Selva Coddè (vicepresidente e amministratore delegato di Mondadori Libri), Giovanni Peresson (Ufficio studi Aie), moderati da Sabina Minardi (L'Espresso).

L'appuntamento apre un fitto calendario dedicato allo studio dell'offerta e dei modelli di business dei piccoli e medi editori. Venerdì 8 dicembre, sempre in Sala Aldus, alle 15.00, si terrà l'incontro 'Novità vs catalogo: quanto è lunga la coda dei libri', in cui si cercherà di capire se i dati sulle vendite dei titoli che compongo il catalogo possono aiutarci a tracciare un modello del ciclo di vita del libro. Sempre venerdì 8 dicembre alle ore 18.00 in Sala Aldus ci sarà un appuntamento dedicato a 'È vero che in Italia pubblichiamo troppi libri?', in cui si analizzerà la situazione italiana rispetto a quella europea e sul fenomeno del costante aumento delle novità pubblicate.

Sabato 9 dicembre alle ore 12.30 in Sala Aldus, ci sarà l'incontro 'Dai risultati economici alla costruzione di indicatori specifici per la piccola editoria' su cosa vuol dire essere piccoli editori oggi e costruire così alcuni indicatori sulle performance economico-finanziarie di specifici cluster della piccola editoria.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA