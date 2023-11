Late Quartets, a Roma la versione del Quartetto di Cremona

Il Quartetto di Cremona, eccellenza cameristica mondiale legata alla Istituzione Universitaria dei Concerti da un rapporto decennale in esclusiva su Roma, è il protagonista il 28 novembre alle 20.30 del primo di due appuntamenti in programma nell'Aula Magna della Sapienza. Dopo tanti progetti monografici, è ora la volta di Late Quartets, il ciclo in due concerti in cui si esplorano opere della maturità di Šostakovič, Dvořák, Borodin, Beethoven, Janáček e Mendelssohn.

"In quasi venticinque anni di carriera che festeggeremo nel 2025 - spiegano i musicisti della formazione - abbiamo avuto il privilegio di studiare e suonare una quantità ragguardevole di brani, più e meno conosciuti, dell'immenso repertorio per quartetto d'archi. Tranne rari casi i primi tentativi di un compositore che si cimenta nel 'campo minato' del quartetto d'archi sono meno riusciti o soddisfacenti dei successivi. Da qui l'idea di raggruppare alcuni dei lavori più maturi di alcuni compositori, che rappresentassero una spinta artistica maggiore rispetto al passato, o un'innovazione rispetto alla propria produzione". Nel primo concerto si potrà ascoltare di Shostakovich il poco ortodosso tredicesimo quartetto e capolavori affini di Borodin, Dvorak, Mendelssohn. "Nel secondo concerto invece eseguiremo di Beethoven la grandemente dibattuta Grande Fuga, di Janacek il suo secondo quartetto "Lettere intime", scritto l'anno della sua morte e sull'onda di un amore ossessivo durato una vita. Un'antologia di alcuni dei brani più profondi ed intensi del repertorio per quartetto ci è sembrato un buon modo per continuare il bel viaggio intrapreso con il pubblico della Sapienza".

Il quartetto di Cremona, che nella prossima stagione debutterà alla Carnegie Hall di New York, è formato da Cristiano Gualco e Paolo Andreoli (violino), Simone Gramaglia (viola) e Giovanni Scaglione (violoncello).



