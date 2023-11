Fabi, Gazzè e Silvestri, a Circo Massimo nostra Festa aperta

Nel 2014, nasceva, dopo un viaggio insieme in Sudan di Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri, l'album a sei mani, Il padrone della Festa. Un disco che toccava anche, prima che diventassero di moda, temi fondamentali come la difesa dell'ambiente, ricco di canzoni simbolo, da L'amore non esiste a Il dio delle piccole cose, che il trio di cantautori ripercorrerà dieci anni dopo con un concerto evento al Circo Massimo il 6 luglio 2024. Un live unico, prodotto da Francesco Barbaro per Otr Live e organizzato da The Base, in sinergia con il Comune di Roma e con l'Assessorato ai grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, per cui i biglietti saranno in vendita dal 28 novembre. "Speriamo la città viva il concerto come una festa sia propria che aperta a tutti" dice in conferenza stampa in Campidoglio Silvestri per un album "nato in maniera molto spontanea a casa di Daniele a Fregene facendo musica insieme. Non viene da un'operazione discografica, come qualcosa di forzato" spiegaGazzè. "E' stato percepito dal pubblico come un disco onesto - osserva Fabi -. anche perché avevamo iniziato a suonare insieme 20 anni prima a 'Il locale', ai nostri inizi, quando avevamo tutti grande desiderio anche di riconoscere la propria identità. Allora abbiamo imparato a improvvisare e mescolarci. Un tipo di cultura che ci ha dato una ginnastica mentale anche per ascoltarci a vicenda non solo per esprimerci". Insieme "vogliamo far rivivere per una sera anche quella gioia, la voglia di giocare". Si vogliono festeggiare quelle canzoni, per questo "non ci saranno nuovi singoli" dicono i cantautori, anche se aggiunge Silvestri sorridendo "ho ritrovato qualche cosa che non avevamo inciso…" . Rispetto alla possibilità di un disco live "la risposta per ora è boh -. dice sorridendo Gazzè - stiamo ancora parlando di tutto". Escluso invece un passaggio a Sanremo: "non avrebbe senso" risponde Silvestri. "Ci possiamo andare, ma d'estate" chiosa Fabi".

"Siamo felicissimi che Fabi, Gazzè e Silvestri abbiamo deciso di festeggiare i 10 anni del disco molto bello fatto insieme in una location unica - dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri - In una scena romana che stiamo cercando di rendere il più possibile viva e di qualità".



