Tenta allacciarsi abusivamente alla rete elettrica, arrestato

Il pomeriggio del 18 novembre, i Carabinieri della Stazione Roma Città Giardino hanno arrestato un cittadino romeno di 56 anni, senza fissa dimora, per il reato di tentato furto aggravato di energia elettrica.

I militari, a seguito di una richiesta giunta al 112, sono intervenuti in via di Valle Melaina presso una sede di un'associazione culturale. Sul posto i militari hanno accertato che l'uomo stava eseguendo un passaggio di cavi elettrici attraverso dei fori che aveva effettuato poco prima su una parete del locale, nel tentativo di completare un allaccio abusivo alla rete di energia elettrica, dopo aver manomesso il sistema di videosorveglianza.

L'indagato è stato accompagnato presso le aule di piazzale Clodio, dove il Tribunale di Roma ha convalidato l'arrestato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA