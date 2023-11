Rome Independent Film Festival, tutti i vincitori

Annunciati i vincitori della 22/a edizione del Riff Awards - Rome Independent Film Festival diretto da Fabrizio Ferrari, che ha visto 80 opere in concorso tra documentari, film e corti, in anteprima europea e mondiale, a rappresentare il cinema indipendente contemporaneo. Dieci le sezioni in concorso: Lungometraggi Internazionali e Nazionali, Documentari Internazionali, e Nazionali, Cortometraggi Italiani, Internazionali e di Animazione e le sezioni dedicate ai soggetti e sceneggiature.

Il premio al Miglior Lungometraggio Italiano va a Ciurè di Giampiero Pumo, che si aggiudica anche il Premio Speciale "Mario Mieli" per la migliore opera Lgbtqia+. Miglior lungometraggio Internazionale è White Paradise (Sopravvissuti) di Guillaume Renusson; il Miglior Documentario Italiano Dino's Dark Room di Corrado Rizza, che "fa scoprire - per chi non lo conosca - la figura ed il lavoro di Dino Pedriali con un racconto commovente ed interessante, non solo per la diretta testimonianza di chi l'ha conosciuto, di chi ci ha lavorato o collaborato e anche - ovviamente - per l'inevitabile rimando a Pasolini". Menzione speciale a Ma·tri·mò·nio di Gaia Siria Meloni.

Il premio al Premio Miglior Documentario Internazionale va a Light Falls Vertical di Efthymia Zymvragaki. Menzione speciale a Planet B di Pieter Van Ecke.

Il premio al Miglior Corto Italiano va a Polvere di Paolo Carboni, che vince anche il Premio Rai Cinema Channel. Per la regia corti italiani una menzione speciale va a Ultraveloci di Davide Morando e Paolo Bonfadini.

Il premio al Miglior corto Internazionale è stato assegnato a Gift di Xiaotong Jiang, quello al Miglior Corto Animato a Odd One Out di Micky Wozny. Miglior Corto per le Scuole di Cinema è Immortel.Le di Éléonore Bürki. Il premio FilmAmo categoria Documentario va a Planet B di Pieter Van Ecke; categoria Lungometraggio a Tales of Babylon di Pelayo de Lario.

Il premio alla Miglior Sceneggiatura per un Lungometraggio va a Christian Pendered Zur con Cold Summer, per Cortometraggio invece a L'ultimo reporter di Michele D'Anca. Il premio al Miglior Soggetto per un Lungometraggio va ad Aurora non dorme la notte di Virginia Bellizzi.



