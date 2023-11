Pallavolo: Roma-Milano con Paola Egonu, sold out al PalaTiziano

L'Allianz Vero Volley Milano vince per 0-3 (21-25; 18-25; 22-25) nel match valevole per la nona giornata di regular season del campionato di A/1 femminile.

Nella magia di un PalaTiziano sold-out (2500 gli spettatori accorsi al palazzetto), la Roma Volley Club di coach Cuccarini gioca tre splendidi set senza però riuscire a scucire alla corazzata milanese alcun punto.

La squadra ospite di coach Gaspari è partita contratta per poi esprimere nei momenti decisivi tutto il suo carattere e chiudere la gara in un'ora e mezza di gioco, affidandosi alle sue titolari, in particolare all'opposta Paola Egonu, nominata MVP dai tifosi tramite l'App Roma Volley, che ancora una volta ha fatto la differenza come dimostrano le sue cifre: 26 punti, 4 muri e 1 ace. Buona la prestazione delle capitoline come recitano le doppie cifre di Bici e Melli, rispettivamente autrici di 11 punti, e la solida prestazione in ricezione di Rivero che ha chiuso con il 75% di positività.

È una Roma spavalda quella che parte in campo in avvio di set, guidando la disputa per brevi tratti fino a un massimo vantaggio di +2, salvo poi cedere ai colpi pressanti di Egonu e compagne nella parte finale del set (20-25). Le due formazioni tornano a riaccendere il campo anche nella frazione successiva, con Milano questa volta più aggressiva in attacco e nel fondamentale di muro. Roma si tiene in scia finché può per poi lasciare alle avversarie il secondo parziale (18-25). Nel terzo, torna l'equilibrio dell'avvio: Roma ritrova una super Bici, ma Milano non si perde d'animo e, complice qualche imprecisione nel finale per le giallorosse, tira fuori tutto il carattere da fuoriclasse, aggiudicandosi set (22-25) e match.

"Oggi c'era veramente il pienone, vedere il PalaTiziano così stracolmo di gente è stata un'emozione unica - commenta Giulia Melli, schiacciatrice di Roma -. Siamo migliorate rispetto al match con Conegliano, quando avevamo commesso tanti errori che oggi invece abbiamo limitato al minimo. Qualche soddisfazione ce la siamo tolta, siamo state brave. Ora pensiamo alla prossima."



