Golf: successo a Villa Borghese per 'Golf in piazza'

Il golf formato famiglia torna in piazza e scatena l'entusiasmo di tanti giovani. Dopo lo show della Ryder Cup, golf nuovamente protagonista a Roma. Nel cuore verde della Capitale, a Villa Borghese, è andato in scena l'ultimo appuntamento della "Road to Rome" 2023 arrivato a due giorni dalla volata finale per Expo 2030 che vedrà la Città Eterna sfidare le rivali Riad e Busan.

A Viale delle Magnolie, dove per l'occasione sono state allestite 13 postazioni di prova, tra contest e attività di musica e animazione, anche il presidente della Federgolf, Franco Chimenti, e il direttore generale del progetto Ryder Cup 2023, Gian Paolo Montali. Sorrisi e divertimento, specialmente negli occhi dei tanti bambini presenti, per uno sport che punta ad essere sempre più "green".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA