Viterbo, al via nel quartiere medievale il Christmas Village

Questa mattina alle 10, in piazza san Carluccio, il taglio del nastro dell'edizione 2023 del Christmas village ha dato ufficialmente il via ai festeggiamenti del dicembre viterbese.

Presenti all'inaugurazione, oltre alla sindaca Chiara Frontini, anche il vescovo Orazio Francesco Piazza, il presidente della Provincia Alessandro Romoli e uno degli organizzatori dell'evento Andrea Radanich.

"Con questa inaugurazione diamo il via ufficialmente ai festeggiamenti natalizi - ha detto Frontini con ancora le forbici in mano - e sarà un natale bellissimo per Viterbo." Poi, la visita inaugurale, che è iniziata nella casa della befana, allestita per l'occasione dentro il complesso dell'ex ristorante La Zaffera.

Qui, i bambini oltre a far visita alla vecchina che porta doni, potranno scrivere la proverbiale lettera a babbo natale, o incontrare i vichinghi nell'accampamento Norreno, allestito nel cortile. La seconda tappa del tour inaugurale, è stata la casa del Grinch, allestita nell'antico palazzo Scacciaricci di piazza Padella.

Infine, sindaca e seguito, sono arrivati alla dimora di Babbo Natale, allestita nel Palazzo degli Alessandri. Qui Frontini ha fatto una foto, seduta sulle ginocchia del vecchietto del polo nord e poi ha visitato le stalle dove gli animatronic delle renne accoglieranno i visitatori fino al 6 gennaio. Il Christmas village, è allestito all'interno del quartiere medievale viterbese, San Pellegrino. Sarà visitabile tutti i giorni, fino al 6 gennaio.



