Uccisa da albero: Gualtieri, 'manutenzione su pianta c'è stata'

"Profondamente addolorato per l'atroce tragedia in cui una donna ha perso la vita per il crollo di un albero. Tutta la città si stringe al dolore della famiglia". Così su Facebook il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. "Mi sono recato immediatamente sul posto e stiamo facendo tutte le verifiche per capire bene come sia potuto accadere" aggiunge. "Dai primi accertamenti risulta che gli alberi di via Donna Olimpia sono stati controllati e potati nella primavera 2021", ha successivamente spiegato su Facebook Gualtieri aggiungendo che "alla luce delle verifiche sembrerebbe che la manutenzione ordinaria sia stata eseguita".

"Sono state eseguite ulteriori valutazioni delle condizioni strutturali dell'albero su basi biomeccaniche (Vta) su 103 piante - spiega il sindaco - A seguito di queste, sono state eseguite da un agronomo esterno specificamente incaricato due dendrodensimetrie su 27 alberature, tra cui quella crollata oggi. In base alle analisi strumentali sono stati effettuati anche cinque abbattimenti di alberi su via Donna Olimpia e Via Ozanam. Nel 2022 - prosegue Gualtieri - il Servizio giardini ha eseguito alcuni ulteriori interventi di riduzione delle chiome che hanno riguardato anche l'albero crollato oggi. A febbraio di quest'anno sono stati eseguiti ulteriori interventi sotto il controllo di un agronomo esterno. Alla luce di queste verifiche sembrerebbe dunque che la manutenzione ordinaria sia stata eseguita".



