Tassiste Roma, 'Se domani tocca a me voglio essere l'ultima'

'Se domani tocca a me voglio essere l'ultima'. Così le tassiste di Roma, circa un centinaio, hanno scelto di rivestire il lunotto posteriore dei loro taxi in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. A corredo la firma di Non una di meno. Sull'antenna un fiocco fucsia.

"Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che non hanno più voce", scrivono su Facebook. E ancora: "Per sostenere Elena. Per tutte".

"Anche alcuni colleghi uomini - spiega Maria Grazia Danesi, presidente dell'asscoiazione tassiste di Roma - hanno aderito alla nostra iniziativa, e questo non può che farci piacere".





