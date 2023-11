Perde la casa all'asta, 61enne si toglie la vita a Cassino

Una casa persa all'asta, il peso dei debiti e una grave malattia da affrontare. C'è questo dietro la morte di Donato Rotondo, 61 anni, trovato morto giovedì mattina dentro alla sua auto, nel garage di casa nella frazione Sant'Angelo in Theodice a Cassino. L'uomo lavorava come commesso in un supermercato e gli era stato diagnosticato un tumore. Si è tolto la vita sparandosi con un fucile.

In casa gli agenti hanno trovato una lettera con cui Donato ha raccontato il suo dramma. Venerdì era fissato l'arrivo dell'ufficiale giudiziario che lo avrebbe messo fuori di casa.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA