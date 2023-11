Di Nitto vince il Campionato Nazionale Open

Il Campionato Nazionale Open va a Enrico di Nitto che, al Golf Nazionale (par 72) di Sutri (Viterbo), vince l'ultima gara dell'Italian Pro Tour 2023. Il romano, con un totale di 282 (74 68 67 73, -6) colpi, ha superato Luca Cianchetti, 2/o con 284 (-4) davanti ad Aron Zemmer, vincitore nel 2022 e quest'anno 3/o con 285 (-3). Quarto posto con 286 (-2), invece, per Jacopo Vecchi Fossa.

Nella Coverciano del green, Di Nitto, dopo un inizio difficile nel primo round, ha cambiato marcia nel secondo e nel terzo.

Poi, nel quarto ha realizzato due birdie, di cui uno alla buca 18, con tre bogey. Il 30enne capitolino ha festeggiato il secondo successo in questo evento, arrivato alla 83esima edizione, dopo il primo exploit del 2017. Niente da fare per Gregory Molteni. Leader al termine del "moving day", il comasco (campione nel 2005) si è classificato 5/o con 287 (-1) come Gregorio De Leo e Andrea Rota.



