25 novembre, Mannoia e Silvestri per #nonrestiamoinsilenzio

"Se senti che la tua relazione è violenta, se ti aggredisce, se ti senti controllata, seguita, umiliata, se non ti senti libera; se hai paura delle sue reazioni; se ti senti costretta a fare cose contro la tua volontà; se la tua indipendenza economica è limitata; se si giustifica, dando la colpa a te se ti senti sola ed impotente, rivolgiti al centro antiviolenza più vicino". Lo chiede in un videomessaggio, parlando direttamente alle donne, Francesca Cuccarese del centro antiviolenza La Nara di Prato durante #NonRestiamoInSilenzio", la serata ieri in diretta su Radio2, organizzata con la Fondazione Una Nessuna Centomila, in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre. Un appuntamento, condotto da Luca Barbarossa, che ha unito musica e impegno, con protagonisti come Fiorella Mannoia, Noemi, Maria Chiara Giannetta, Ermal Meta, Vinicio Marchioni, Daniele Silvestri e Caterina Caselli, insieme a operatrici dei centri antiviolenza, fra gli altri anche a Bologna, Roma, Latina e Foggia. Centri dove "troverai ascolto, segretezza, sostegno e protezione, sarai creduta e mai giudicata - aggiunge Cuccarese -. Le operatrici ti accoglieranno e riconosceranno il rischio, accompagnandoti in un percorso di consapevolezza e di uscita dalla violenza". Le operatrici "stanno in trincea, noi con la nostra notorietà possiamo aiutare ad attrarre l'attenzione su questo tema" spiega durante la serata Fiorella Mannoia, sottolineando anche l'importanza della certezza delle risorse per i centri e ricordando i due concerti benefici all'Arena di Verona, Una nessuna, centomila - In arena, il 4 e il 5 maggio 2024 (una seconda data aggiunta dopo il sold out della prima).

Nelle quasi due ore della serata (in platea anche l'Ad della Rai Roberto Sergio, ndr) tanti i momenti emozionanti sul palco, come quello di cui è stato protagonista Daniele Silvestri, cantando A bocca chiusa, mentre scorrevano alle sue spalle le immagini del film campione d'incassi di Paola Cortellesi, C'è ancora domani (nel quale la canzone del 2013 firmata dal cantautore romano ha un ruolo importante, ndr) che affronta proprio il tema della condizione delle donne.



