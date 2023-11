25 novembre: a Viterbo flashmob e istallazione dell'università

Un'istallazione nella centrale piazza del Plebiscito e tante scarpe portate dai cittadini e dipinte di rosse in un flashmob che ha visto insieme , studenti dell'università della Tuscia e istituzioni.

"Paint it Red" il titolo dell'iniziativa durante la quale Sonia Melchiorre responsabile per il Gender Equality plan dell'Università con l'assessora alle Politiche Sociali, Patrizia Notaristefano e alla presenza del rettore Stefano Ubertini hanno presentato l'opera contro la manipolazione affettiva "Attraverso lo sguardo, Oltre le Parole. Un progetto contro il Gaslighting". L'opera è stata realizzata dagli studenti del corso di Design per L'industria Sostenibile e il Territorio.

Le studentesse e gli studenti del terzo anno del corso hanno partecipato a un processo di progettazione collettiva, focalizzato sulla riflessione su cosa costituisca la violenza e su quale messaggio possa emergere da tale contesto.

L'opera vuole far riflettere sulla pericolosità della manipolazione affettiva (gaslighting) e vuole riconoscere alle donne che vivono in questa condizione la dignità di essere viste e aiutate.

Le scarpe dipinte di rosso, sono poi state collocate in vari punti della città come 'pietre d'inciampo' per non dimenticare.





