25 novembre: a Capannelle i drivers tutti in maglia rossa

Oggi, sabato 25 novembre, si celebra la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. E nel giorno in cui tutta l'Italia, da Milano a Roma, scende in piazza, anche dall'Ippodromo Capannelle si alza forte la voce per dire "No alla violenza sulle donne".

Così, in occasione della terza corsa del pomeriggio, l'atteso Palio dei Proprietari, tutti i drivers hanno indossato una maglia rossa contro la violenza, contribuendo a lanciare un messaggio in questa giornata importante. La vittoria è andata a Umberto Axe guidato da Romolo Ossani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA