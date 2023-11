Terremoto: 138 sindaci del cratere da papa Francesco

I 138 sindaci del cratere sismico del Centro Italia, assieme al commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli, hanno incontrato, in udienza privata, Papa Francesco. "Quella di oggi è stata una giornata davvero speciale, di forte spiritualità che ha dato ulteriore linfa all'unità e alla coesione che lega la grande comunità dell'Appennino centrale, oggi riunita in udienza con Sua Santità", ha detto il commissario.

"Il Santo Padre ha rivolto parole di vicinanza e di sostegno nei confronti delle nostre comunità, verso le quali, sin dal 2016, ha manifestato grande vicinanza ed empatia", ha aggiunto Castelli.

"Nel suo intervento Papa Francesco ha toccato temi decisivi, che riguardano molto da vicino il lavoro che quotidianamente svolgiamo. In particolare quello legato alla sostenibilità ambientale, che è strettamente connessa con la ricostruzione nel cratere, che si sviluppa attraverso il rinnovo del nostro patrimonio edilizio".



