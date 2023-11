Picchia e violenta la ex, a processo un 35enne a Roma

Vessazioni e violenze fisiche durate anni. Per questo Valerio Cirillo, 35 anni, ex candidato di Forza Italia ad un municipio di Roma, è finito sotto processo per le accuse, tra le altre, di maltrattamenti, violenza sessuale e stalking, ai danni della ex compagna. Della vicenda oggi scrivono alcuni quotidiani.

La donna, nel corso dell'udienza svoltasi giovedì nel tribunale della Capitale, è stata ascoltata in videoconferenza da una struttura protetta. Nel corso dell'audizione la giovane ha raccontato quanto subìto. Vere e proprie aggressioni culminate anche in un procurato aborto.

Secondo quanto riferito dalla vittima, durante una discussione l'imputato l'ha obbligata a recitare il Padre Nostro. "Io preoccupata ed in preda all'agitazione ho sbagliato qualche frase e lui - ha dichiarato davanti ai giudici la 29enne - ha cominciato a dirmi che avevo il diavolo in corpo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA