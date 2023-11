Trovato morto in auto vicino Cassino, colpito da arma da fuoco

Si chiamava Donato, aveva poco più di sessant'anni ed era andato in pensione da poco dal supermercato nel centro di Cassino dove da anni lavorava come commesso e come fornaio: lo hanno trovato morto nell'abitacolo della sua auto, ferma nelle campagne della frazione di Sant'Angelo in Theodice, a Cassino. Ad ucciderlo è stato un colpo di fucile alla testa. Chi lo abbia sparato e perché è un mistero sul quale stanno lavorando gli investigatori del Commissariato di Cassino. Nulla viene escluso al momento: nemmeno il gesto volontario.

L'arma è stata ritrovata nell'abitacolo, poggiata sul corpo senza vita. I poliziotti della Scientifica stanno esaminando le impronte digitali per comprendere la dinamica dell'accaduto. Il pensionato in mattinata era stato in centro, come sua abitudine, aveva pagato il caffè ad alcuni amici incontrati al bar e poi si era messo in macchina. A distanza di poco è stato ritrovato morto.



