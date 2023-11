Uno scuolabus è finito fuori strada stamattina vicino Roma. Lo riferiscono i vigili del fuoco.

L'incidente è avvenuto intorno alle 7 nel comune di Rocca di Papa.

Il pulmino con all'interno l'autista, l'assistente e 5 bambini per cause da accertare è andato fuori la sede stradale ribaltandosi su un fianco. Sul posto i pompieri e il personale del 118 che ha trasportato tre bambini e il conducente in codice giallo in ospedale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA