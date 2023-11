Roma, maratona di video-danza alla Fornace del Canova

Per il 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, la Fornace del Canova di Roma ospita dalle 10 alle 20 una maratona di video danza, organizzata dall'associazione Canova22 per Close Up, progetto creativo sperimentale che prevede eventi diffusi di diverse discipline - performance, proiezioni, mostre d'arte e workshop - per partecipare all'attuale dibattito sulla condizione delle donne. I video sono realizzati da registe internazionali in collaborazione con Cinedans Festival di Amsterdam. Sempre il 25 novembre verrà proietto 'Virgin', coprodotto con Canova22 per la regia di Camiel Zwart, girato a Roma. Lo spirito di Close up vuole favorire il coinvolgimento di studenti e abitanti del territorio sperimentando nuove metodologie inclusive e aggregative in quattro laboratori nei quali può partecipare attivamente il pubblico, dialogando con coreografe di fama internazionale come Simona Ficosecco (Luna Dance Theater) Maria Borgese, Francesca La Cava, Sofia Andretto (Gruppo E-Motion), Paola Sorressa (Mandala Dance Company) e le giovani interpreti dell'Accademia nazionale di Danza e dell'Accademia Europea di Danza. Così gli spettatori diventano protagonisti, indicando il proprio punto di vista rispetto all'azione o alla reazione dei movimenti. Durante queste esperienze tutto sarà raccontato attraverso la telecamera di un video-maker che, come un 'occhio narrante', raccoglierà testimonianze, esiti dei laboratori, riprese delle performances e interventi del pubblico.

Gli appuntamenti di Close Up, che erano iniziati alla Fornace con la mostra 'Ceramica & Suono', proseguiranno il 9 e 10 dicembre con due performance, ispirate alle opere di Canova, organizzate con l'Associazione Casa Kim, impegnata da anni per le attività 'salute e benessere': due pomeriggi di danza e di incontro culturale donati alle mamme di bambini che si trovano in degenza presso gli ospedali romani o ospitati in case famiglia. Due giorni di bellezza nel luogo in cui lo scultore Antonio Canova cuoceva i suoi bozzetti in terracotta, insieme alle performer del Mandala Dance Company con 'White integrale' e dell'Accademia Nazionale di Danza, 'III times - Aglaia Eufrosine e Talia'.



